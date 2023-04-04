Рособрнадзор представил серию подкастов для подготовки к ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Рособрнадзор вместе с Федеральным институтом педагогических измерений (ФИПИ) представил цикл подкастов для подготовки к ЕГЭ. Об этом сообщается на сайте ведомства.

"Что нужно знать и уметь для успешной сдачи ЕГЭ по предмету, как лучше организовать подготовку, какими ресурсами пользоваться, как эффективно распределить время на экзамене? Для ответа на эти вопросы и помощи выпускникам накануне итоговой аттестации Рособрнадзор совместно с ФИПИ выпустил серию аудиоподкастов "ЕГЭ на все 100", – поделились в ведомстве.

Все подготовленные материалы будут представлены в соцсети "ВКонтакте" и на сервисах "Яндекс Музыка" и Rutube. В рамках проекта будет выпущено 11 эпизодов с полезной информацией по каждому предмету. Подкасты расскажут о всех особенностях организации ЕГЭ в 2023 году. Специалисты разберут примеры и сложные материалы, а также дадут ряд советов от ведущих экспертов.

Ранее в Минпросвещения РФ рассказали, что в текущем году никаких изменений в ЕГЭ вноситься не будет. В ведомстве отметили, что изменения контрольных измерительных материалов, которые вносят ежегодно, помогают развивать работу с информацией и умение делать выводы. При этом изменения в содержательной части ЕГЭ были незначительными.

Мишустин призвал не торопиться с отменой ЕГЭ

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!