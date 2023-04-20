Ректор МГИМО заявил, что посвященные СВО задания в ЕГЭ могут внедряться постепенно

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Посвященные спецоперации на Украине задания могут внедряться в ЕГЭ постепенно, те или иные вопросы появятся уже в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ректора МГИМО Анатолия Торкунова, который является участником процесса создания нового учебника отечественной истории и состоит в рабочей группе.

Торкунов заявил о необходимости подготовки учителей к преподаванию науки по обновленному пособию. Однако, подчеркнул ректор университета, для этого необходимо дождаться появления самого учебника.

В связи с обновленной редакцией ожидается переходный период и большая работа, так как учебники еще предстоит напечатать.

"Если вспомнить, как переходили на новые линейки, в том числе под моей редакцией, редакцией Мединского (Владимир Мединский, помощник президента РФ. – Прим. ред.), их три было линейки. Довольно быстро это было, где-то в школах использовали старые учебники, но сейчас заинтересованы сами в новых учебниках", – поделился Торкунов.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рассказал, что новый учебник истории для старших классов, который сейчас находится в разработке у Минпросвещения, расскажет о причинах начала спецоперации РФ на Украине. Обновленное пособие выйдет уже к началу учебного года. При этом выпуск полной линейки планируется к 2024 году.