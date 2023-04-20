Милонов призвал создать российскую операционную систему для установки в школах

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В РФ следует создать отечественную операционную систему для обязательной установки на устройствах, планируемых к использованию в учебных и образовательных целях. Соответсвующее предложение думский депутат Виталий Милонов направил на имя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максута Шадаева, передает RT.

По мнению парламентария, уход с российского рынка иностранных IT-компаний и отказ от поддержки ПО в РФ говорит, что в государстве необходимо внедрить собственное ПО в сферу образования.

Милонов считает, что работа школьных гаджетов на иностранных платформах может угрожать ученикам в области пропаганды, манипуляции детской психикой. Кроме того, возможная кража персональных данных также вызывает опасение, подчеркнул депутат.

Парламентарий призвал создать подобную систему с функцией блокировки неприемлемого контента. Помимо этого, отечественное ПО должно быть защищено от манипуляций и кражи данных компаниями или спецслужбами.

Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов рассказал, что в российских школах фактически создали "белый интернет" после вступления в силу закона об использовании в учебных заведениях только государственных информационных систем. По его словам, Минпросвещения также основательно изменило подходы к разработке школьных учебников.