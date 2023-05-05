В РФ призвали создать государственный орган для контроля за детскими товарами

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Создание государственного органа по морально-нравственному и психологическому контролю за детскими товарами может поспособствовать воспитанию детей в гармонии с российскими традиционными ценностями, заявил председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

Он отметил, что направил соответствующее предложение министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

"Прошу Вас рассмотреть возможность внедрения на отечественный рынок детских товаров государственного органа по морально-нравственному и психологическому контролю, целью которого будет оздоровление отрасли и воспитанию подрастающего поколения в гармонии с традиционными российскими ценностями и культурными ориентирами", – передает текст письма RT.

По словам Ветрова, в магазинах родители могут увидеть большое количество детских товаров и игрушек, которые производятся в различных странах. Широкий ассортимент свидетельствует о покупательском спросе.

При этом среди ассортимента иногда встречаются товары, которые вызывают беспокойство, отметил он.

Ветров считает, что такого рода игрушки могут влиять на детскую психику, так как пропагандируют нетрадиционные ценности или демонстрируют то, что не стоит показывать детям, например, игрушки в виде военных солдат или военной техники Третьего рейха и многое другое.

Ранее зампред комитета Госдумы по безопасности, депутат от "Единой России" Анатолий Выборный просил проверить интернет-магазины на наличие ЛГБТ-пропаганды.

Он отметил, что в онлайн-магазинах существуют нарушения продажи подобных книг, так как они продаются в свободном доступе для любого пользователя, включая тех, кто младше 18 лет.



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