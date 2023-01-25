В Генпрокуратуру обратились из-за пропаганды ЛГБТ в интернет-магазинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Зампред комитета Госдумы по безопасности, депутат от "Единой России" Анатолий Выборный обратился с просьбой проверить интернет-магазины, продающие книги, на наличие ЛГБТ-пропаганды, сообщает газета "Известия".

Выборному поступило письмо от Ольги Савельевой, в котором она пишет, что в интернет-магазинах книги, содержащие пропаганду нетрадиционных отношений, не только не убрали из каталога, но и активно их продвигают.

"Я выступаю в защиту традиционных ценностей, материнства и детства. Поэтому выражаю глубокую обеспокоенность тем, что в интернете, несмотря на запрет, продолжают активно распространяться и продаваться книги с ЛГБТ-содержанием", – написала Савельева.

Она отметила, что в интернете содержатся тематические подборки произведений про ЛГБТ. Так, до сих пор большими тиражами продается такая книга, как "Лето в пионерском галстуке". Кроме того, в интернет-магазине "ЛитРес" предлагается прослушать это произведение бесплатно. По словам женщины, в магазине "Лабиринт.ру" находится в продаже книга "Линия красоты" о нетрадиционных отношениях главных героев.

Также на маркетплейсе OZON есть рубрика "Книги про геев", где некоторые произведения продаются без соответствующей маркировки 18+, добавила Савельева. По ее словам, поисковик "Яндекс" выдает целый список книг с ЛГБТ-тематикой.

В свою очередь OZON заявили, что этот маркетплейс соблюдает требования законодательства. А в "ЛитРесе" заверили, что подкаст про книгу "Лето в пионерском галстуке" был размещен без возможности прослушивания.

Депутат Выборный отметил, что в онлайн-магазинах существуют нарушения продажи подобных книг. Он заявил, что книги продаются в свободном доступе для любого пользователя, включая тех, кто младше 18 лет. Выборный считает, что нарушителей необходимо оштрафовать, чтобы закон о запрете ЛГБТ-пропаганды заработал в полной мере.

Ранее Роскомнадзором (РКН) был подготовлен проект приказа, регламентирующий, какую именно информацию можно отнести к пропаганде нетрадиционных отношений, смены полы и педофилии. Проект, опубликованный на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов, может вступить в силу осенью 2023 года.



Новости часа: Путин подписал пакет законов о запрете пропаганды ЛГБТ и смены пола

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!