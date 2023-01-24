На блогеров Дашу Корейку и Хилми Форкс возбудили дело за пропаганду ЛГБТ

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

На блогеров Дашу Корейку и Хилми Форкс возбудили административное дело за пропаганду ЛГБТ, сообщается в ответе МВД РФ депутату Госдумы Яне Лантратовой. Содержание сообщения ведомства оказалось в распоряжении РИА Новости.

В данный момент сотрудники полиции проводят административное расследование. Вместе с тем в МВД отказали возбуждать административное дело о пропаганде наркотиков. Помимо этого, в ведомстве проводят процессуальную проверку блогеров по уголовной статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов.

Материалы проверки направили в Роскомнадзор и Следственный комитет, добавили в МВД.

Яна Лантратова обратилась в Генпрокуратуру и Роскомнадзор еще в начале декабря с просьбой проверить блогеров на распространение пропаганды ЛГБТ, трансгендерности, аморального поведения, а также на оскорбление чувств верующих. Как сообщила депутат, к ней поступают обращения по факту деструктивной деятельности и пропаганды ЛГБТ, наркотиков и насилия со стороны некоторых российских стримеров и блогеров.

Ранее Владимир Путин подписал законопроект о полном запрете ЛГБТ-пропаганды. Согласно подписанному документу, пропаганда ЛГБТ-отношений в СМИ и интернете повлечет за собой штраф в размере 5 миллионов рублей.

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