Эксперт объяснил, как отказ от ЛГБТ-акции повлияет на карьеру Проворова в НХЛ

Российский защитник клуба НХЛ "Филадельфия Флайерз" Иван Проворов отказался выйти на разминку в свитере с символикой ЛГБТ. Свое решение хоккеист объяснил религиозными убеждениями. Расскажем, как поступок оценили по обе стороны океана и повлияет ли это на карьеру Проворова в Северной Америке.

"Мой выбор – остаться верным себе"

Фото: AP Photo/Matt Slocum

Разминка "Филадельфии Флайерз" перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против "Анахайма" прошла 17 января. Иван Проворов был единственным хоккеистом, который не надел свитер с ЛГБТ-символикой, – остальные вышли на лед с номерами и фамилиями в радужных тонах.

На саму игру хоккеисты надели обычную форму, Проворов тоже принял участие в матче. Более того, он провел на льду 22 минуты 45 секунд – самый высокий показатель среди всех защитников "Филадельфии" в поединке, который завершился со счетом 5:2 в пользу команды россиянина.

После матча Проворов заявил, что является православным, поэтому участие в ЛГБТ-акции шло вразрез с его убеждениями. При этом он подчеркнул, что никого не хотел оскорбить своим решением.





Иван Проворов защитник "Филадельфии" Я уважаю всех, уважаю выбор каждого. Мой выбор – оставаться верным себе и своей религии. Я православный человек.

Главный тренер "Филадельфии" Джон Торторелла не стал осуждать своего игрока. По его словам, они совместно пришли к такому решению.

"Проворов верен себе и своей религии. Я уважаю это и не вижу повода убирать его в запас лишь из-за его решения", – подчеркнул он.

За "Флайерз" Проворов выступает с 2016 года. За это время он провел 494 матча, в которых забил 61 шайбу и отдал 144 результативные передачи.

"Выгнать!"

Фото: AP Photo/Matt Slocum

Проворов должен чувствовать поддержку россиян в сложившейся ситуации, заявил глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. По его мнению, хоккеист сосредоточится на тренировках и играх, а не на реакции на свой поступок.





Дмитрий Свищев глава комитета Госдумы по физической культуре и спорту Иван поступил совершенно верно, это его мнение и его убеждения, и никто не должен его за это осуждать. Мне очень понравилась позиция "Филадельфии", которая заявила, что уважает взгляды Проворова касательно этой темы. Считаю, что его позиция заслуживает уважения.

"У каждого свои нравы, кто-то хочет выходить в такой символике, кто-то – нет, выбор человека должны уважать", – рассказал Свищев "Матчу ТВ".

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова в беседе со "Спорт-Экспрессом" признала, что Проворову после его поступка будет непросто в США.

"Удивительно, что он так смог сделать. Чаще всего отказаться от таких акций там достаточно сложно", – заявила она.

В свою очередь, за океаном Проворов попал под шквал критики. Известный канадский комментатор Горд Миллер отметил, что российский хоккеист имел право отказаться от поддержки ЛГБТ. При этом он убежден, что Проворова нужно было наказать.





Горд Миллер комментатор "Филадельфия" была обязана отреагировать и не позволить ему участвовать в матче. Свобода слова не дает вам свободы от последствий ваших заявлений или действий.

Негативно поступок восприняли и североамериканские болельщики. Ряд пользователей Twitter назвали российского спортсмена ужасным человеком.

"Он воспользовался вымышленными убеждениями, чтобы оправдать свою ненависть к определенной группе людей", – пишет владелец аккаунта с ником А.

"Они должны выгнать его из команды", – добавляет Jared Book.

"У "Филадельфии", как и у других команд НХЛ, есть фанаты, которые причисляют себя к ЛГБТ. По сути, Проворов сказал, что им не место в хоккее. Отвратительный человек!" – говорит Pierre LeBrun.

В то же время не все пользователи высказываются в таком ключе. С позицией Проворова можно не согласиться, но его убеждения необходимо уважать, написал один из комментаторов. Сам хоккеист закрыл комментарии на странице в соцсетях, так как в его адрес началась травля.

Собирать чемоданы?

Фото: AP Photo/Derik Hamilton

Решение отказаться от поддержки ЛГБТ может негативно сказаться на перспективах Проворова в США, считает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.





Константин Блохин ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Скорее всего, на его судьбе там может быть поставлен крест. Весь мейнстрим, медиа, курс государства в целом нацелены на пропаганду ЛГБТ. Тех ценностей, которые в России вызывают отторжение.

"Причем в итоге конкретно "получить по шапке" может не только Проворов, но и главный тренер, который его защитил", – добавил Блохин.

Нет сомнений, что большинство россиян поддержат выступающих за границей спортсменов за такие поступки. Если же зарубежные клубы начнут разрывать с ними контракты из-за неугодной позиции, наши команды примут их с распростертыми объятиями, уверен политолог.



