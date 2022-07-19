В Госдуме прокомментировали каминг-аут теннисистки Касаткиной

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко
Спортивные результаты теннисистки Дарьи Касаткиной, которая призналась в нетрадиционной ориентации, должны интересовать людей больше, чем ее личная жизнь. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев.
По его словам, это личное дело спортсменки.
"Лично мне безразлична ее личная жизнь. Как она живет, с кем она живет. Хочет – заявляет об этом. Хочет – не заявляет", – приводит слова Свищева Ura.ru.
Он также выразил мнение, что у Касаткиной есть возможность подняться выше в рейтинге. Депутат отметил, что спортсменка хорошо играет, поэтому ее нужно поддержать в результатах, чтобы она почувствовала поддержку публики.
"Ей, как и нам, нужно сосредоточиться на спортивных результатах. Ей нужна наша поддержка, нам нужны ее победы. Сейчас сложные времена в российском спорте", – напомнил Свищев.
Он подчеркнул, что Касаткиной нужно обеспечить стабильное участие в международных турнирах.
Ранее в Госдуму внесли законопроект о полном запрете на информацию, пропагандирующую нетрадиционные отношения и допускающую пропаганду отрицания семейных ценностей. Авторы инициативы подчеркнули необходимость установления мер по интеллектуальной, нравственной и психической безопасности общества, в том числе в виде запрета на пропаганду нетрадиционных отношений и отрицания семейных ценностей.
В Госдуму внесли законопроект о штрафах за пропаганду нетрадиционных отношений
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