В Госдуме рассказали, что попадет под запрет закона о пропаганде нетрадиционных ценностей

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба нижней палаты парламента
Законопроект о запрете пропаганды нетрадиционных отношений в России безотносительно возраста должен коснуться СМИ, интернета, социальных сетей и онлайн-кинотеатров. Об этом заявил глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн в беседе с радио КП.
По его словам, необходимо установить административную ответственность за пропаганду, расширив существующие ограничения. Хинштейн заявил и о необходимости ввести более жесткую ответственность за пропаганду педофилии.
Он пояснил, что речи не идет о каких-то репрессиях в отношении представителей ЛГБТ-сообщества или запрете Чайковского. Законопроект лишь говорит о том, что неправильно навязывать обществу личное дело в качестве "самой правильной, а то и единственно верной гендерной модели", поведал депутат.
Хинштейн подчеркнул, что, например, принадлежность артиста к меньшинствам не означает запрет на профессию. При этом он не должен пропагандировать свои взгляды.
"Конкретный пример, телеканал МУЗ-ТВ был оштрафован Роскомнадзором за трансляцию музыкальной премии, на которую исполнители пришли в женской одежде. Эта трансляция была вообще в дневное время, и Роскомнадзор посчитал в этом сюжете пропаганду нетрадиционных ценностей. Но если условный Боря Моисеев просто выходит на сцену и поет и при этом за ним не стоит хор из 8–10-летних детей, изображающих страсть, то пусть выступает, кто-то будет слушать, смотреть", – заключил Хинштейн.
Ранее в Госдуме предложили запретить пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино безотносительно возраста аудитории. По словам Хинштейна, речь идет о распространении запрета на подобную пропаганду безотносительно к возрасту аудитории и установке административной ответственности за это. Парламентарий напомнил, что сейчас статья 6.21 КоАП касается только наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
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