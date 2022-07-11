В Госдуме предложили запретить радужный ЛГБТ-флаг в РФ

Фото: depositphotos/marcbruxelle

Радужный флаг ЛГБТ-сообщества необходимо запретить в России, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов.

"Я очень сильно ожидаю, что в результате этих изменений будет запрещена символика ЛГБТ-движения, такая как шестицветный флаг", – сообщил он Агентству "Москва".

Депутат подчеркнул, что такой флаг нужно признать экстремистским на территории РФ. Он также выразил готовность самостоятельно внести соответствующий законопроект в Госдуму.

"Он не должен в России нигде висеть, единственное место, где его, к сожалению, могут вывешивать, – на посольствах соответствующих извращенческих государств", – подчеркнул Милонов.

В свою очередь, замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова в беседе с RT назвала правильным решением инициативу Госдумы запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно возраста. Она отметила, что в настоящее время не хватает упреждения со стороны профильных ведомств. По ее словам, такое предложение является защитой традиционных ценностей.

Ранее комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил запретить пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино безотносительно возраста аудитории.

Глава комитета Александр Хинштейн рассказал, что полностью поддерживает позицию спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Он подчеркнул, что такие инициативы еще ранее начали прорабатываться в Госдуме.

