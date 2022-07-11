В ГД предложили запретить пропаганду нетрадиционных отношений безотносительно возраста

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи предложил запретить пропаганду нетрадиционных отношений в СМИ, интернете и кино безотносительно возраста аудитории, сообщил глава комитета Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
Депутат рассказал, что полностью поддерживает позицию спикера Госдумы Вячеслава Володина о запрете пропаганды нетрадиционных ценностей. Он подчеркнул, что такие инициативы еще ранее начали прорабатываться в Госдуме.
По словам Хинштейна, в комитете предлагают распространить запрет на подобную пропаганду безотносительно к возрасту аудитории, а также установить административную ответственность за это, расширив статью 6.21 КоАП. Парламентарий напомнил, что сейчас эта статья касается только наказания за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних.
Ранее Вячеслав Володин высказался в пользу идеи ввести запрет на пропаганду нетрадиционных ценностей. Он подчеркнул, что с выходом из Совета Европы ушли и требования узаконить в России однополые браки. По словам Володина, попытки навязать российскому обществу чуждые ценности провалились.
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