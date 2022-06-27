Собянин вручил награды лучшим выпускникам городских образовательных программ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин



Сергей Собянин наградил 10 лучших выпускников городских образовательных программ на фестивале "Территория возможностей", посвященном Дню молодежи.

По его словам, власти понимают, что недостаточно получить просто классическое образование. Поэтому была создана система, которая мотивирует и поощряет на разработки.

"Я смотрел очень интересные разработки в самых разных областях, начиная от экотуризма, заканчивая водородным двигателем. Это супер, это очень интересно. И заканчивая даже городскими технологиями, которыми мы пользуемся каждый день: моделирование и строительство зданий, сооружение, робототехника и так далее", – сказал Собянин.

Мэр города добавил, что власти постарались сделать Москву современной, продвинутой и интересной. Он также отметил, что столица стала одной из самых популярных точек среди молодежи во всем мире.

"Новые парки, новые общественные пространства, новые кафе, рестораны, новые спортивные центры, площадки, прокат велосипедов, самокатов, каршеринг и так далее – вся эта огромная инфраструктура востребована всеми москвичами, но в первую очередь молодыми москвичами, наиболее продвинутыми, которые быстро приспосабливаются к новому, а это действительно новое", – подчеркнул Собянин.

По его мнению, в Москве создана одна из самых продвинутых систем образования в мире. В частности, в специальных инженерных, компьютерных, предпринимательских классах есть возможность получить профессиональные навыки. Кроме того, в городе работают технопарки, ресурсные центры и центры поддержки инициатив молодежи и предпринимательства.

В июне 2022 года власти учредили единовременные выплаты призерам международных и всероссийских чемпионатов. Так, победителям и призерам международных чемпионатов старше 14 лет полагается 500 000 и 400 000 рублей соответственно, а победителям и призерам всероссийских конкурсов старше 14 лет – 300 000 и 200 000 рублей соответственно. Наставники победителей и призеров могут получить 200 000 и 100 000 рублей соответственно. На эти цели из городского бюджета выделили 35 миллионов рублей.

Ранее Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам в преддверии Дня России. По его словам, Россия доказала, что способна побеждать и становиться сильнее и самостоятельнее, несмотря на все испытания. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря усилиям россиян и москвичей, заслуживших высокие награды, а также миллионов других людей, стоящих за ними.

