Собянин вручил награды выдающимся москвичам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам в преддверии Дня России. Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии.

"Именно благодаря вам и страна, и столица преображаются и развиваются на благо Москвы, москвичей, на благо всей нашей страны. Хотел выразить вам огромную благодарность и поздравить с Днем великой России, с праздником", – обратился мэр Москвы к участникам церемонии.

По словам Собянина, Россия доказала, что способна побеждать и становиться сильнее и самостоятельнее, несмотря на все испытания. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря усилиям россиян и москвичей, заслуживших высокие награды, а также миллионов других людей, стоящих за ними.

"Кто-то из этих людей сражается с оружием в руках за суверенитет нашей страны, кто-то спасает людей от страшных болезней, пандемии, кто-то учит, воспитывает, кто-то строит, создает экономику нашего города, нашей страны", – отметил Собянин.

В ходе церемонии мэр наградил горожан орденами Дружбы, орденом Пирогова, орденом Почета, медалью "За спасение погибавших", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, знаками отличия "За безупречную службу городу Москве" и "За заслуги перед Москвой", а также вручил почетные грамоты и благодарственные письма президента РФ.

Кроме того, москвичи получили почетные звания "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации", "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации", "Заслуженный учитель города Москвы", "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный работник образования города Москвы" и "Почетный работник транспорта и связи города Москвы".

Ранее Собянин вручил благодарственные письма лучшим кадетским классам. Церемония награждения состоялась в рамках ежегодного парада кадетского движения Москвы "Не прервется связь поколений!", посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 350-летию со дня рождения основателя регулярной русской армии и флота императора Петра I.

