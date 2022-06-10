Собянин вручил награды выдающимся москвичам

13:24
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Сергей Собянин вручил государственные и городские награды выдающимся москвичам в преддверии Дня России. Торжественная церемония прошла в Белом зале столичной мэрии.
"Именно благодаря вам и страна, и столица преображаются и развиваются на благо Москвы, москвичей, на благо всей нашей страны. Хотел выразить вам огромную благодарность и поздравить с Днем великой России, с праздником", – обратился мэр Москвы к участникам церемонии.
По словам Собянина, Россия доказала, что способна побеждать и становиться сильнее и самостоятельнее, несмотря на все испытания. Он подчеркнул, что это стало возможным благодаря усилиям россиян и москвичей, заслуживших высокие награды, а также миллионов других людей, стоящих за ними.
"Кто-то из этих людей сражается с оружием в руках за суверенитет нашей страны, кто-то спасает людей от страшных болезней, пандемии, кто-то учит, воспитывает, кто-то строит, создает экономику нашего города, нашей страны", – отметил Собянин.
В ходе церемонии мэр наградил горожан орденами Дружбы, орденом Пирогова, орденом Почета, медалью "За спасение погибавших", медалями ордена "За заслуги перед Отечеством" I и II степени, знаками отличия "За безупречную службу городу Москве" и "За заслуги перед Москвой", а также вручил почетные грамоты и благодарственные письма президента РФ.
Кроме того, москвичи получили почетные звания "Заслуженный врач Российской Федерации", "Заслуженный учитель Российской Федерации", "Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации", "Заслуженный работник высшей школы Российской Федерации", "Заслуженный учитель города Москвы", "Почетный деятель искусств города Москвы", "Почетный работник культуры города Москвы", "Почетный работник образования города Москвы" и "Почетный работник транспорта и связи города Москвы".
Ранее Собянин вручил благодарственные письма лучшим кадетским классам. Церемония награждения состоялась в рамках ежегодного парада кадетского движения Москвы "Не прервется связь поколений!", посвященного 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 350-летию со дня рождения основателя регулярной русской армии и флота императора Петра I.
Собянин вручил награды выдающимся москвичам
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: