Фото: портал мэра и правительства Москвы
Проект "Узнай Москву" стал лауреатом международной премии WSIS Prizes 2022, одержав победу в номинации "Разнообразие культур и самобытность, языковое многообразие и местный контент", рассказала заммэра города Наталья Сергунина.
По ее словам, эксперты оценили удобный интерфейс и содержание портала и приложения.
"В прошлом году их модернизировали: добавили новые разделы и функции, например виртуальные туры. База интерактивного гида регулярно пополняется – сейчас в нем есть информация более чем о 3,6 тысячи зданий, музеев, памятников и исторических мест", – приводятся слова Сергуниной на портале мэра и правительства Москвы.
Портал и приложение "Узнай Москву" помогают пользователям изучать город и его историю в удобном формате. Все желающие могут найти информацию о зданиях, исторически значимых событиях и известных людях, видео- и аудиоматериалы, квизы, 3D-экскурсии. Также пользователям доступна интерактивная карта с ближайшими достопримечательностями.
Ранее Москва стала лауреатом всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в категории "Лидер делового туризма". Также награду получил совместный проект столицы и Санкт-Петербурга "Два города – миллион впечатлений". Идея проекта заключается в том, чтобы создать единый туристический регион и сделать культурную программу еще более насыщенной.
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