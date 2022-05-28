Сервисы аренды на mos.ru стали лауреатами программы "Лучшие социальные проекты России"

15:04
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Сервисы аренды городских и спортивных пространств на mos.ru стали лауреатами программы "Лучшие социальные проекты России". Победа была одержана в категории "Культура, искусство, религия", говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов рассказал, что сервисы аренды городских и спортивных пространств помогают москвичам найти идеальное место для досуга и тренировок и упрощают процесс организации мероприятий.
"На данный момент в сервисе "Вместе с культурой" представлено более 750 помещений, а сервис "Вместе со спортом" предлагает около 150 спортивных площадок для тренировок", – отметил Козлов.
Уточняется, что в этом году на конкурс поступило свыше 300 российских проектов в социальной сфере. Жюри оценивало деятельность номинантов в области социальной ответственности и их вклад в развитие партнерства государства, общества и частного бизнеса.
Ранее сообщалось, что цифровыми услугами в Москве не пользуются 2,5% жителей. Их количество за последние пять лет уменьшилось более чем в 10 раз. Заммэра города Наталья Сергунина рассказала, что по итогам 2021 года Москва заняла первое место в России по числу граждан, которые получают государственные услуги в электронном виде.
Она добавила, что в настоящее время на портале mos.ru представлено свыше 380 различных услуг. В 2011 году Москва стала первой в России предоставлять электронные услуги. За все время работы ресурса им воспользовались более 2,5 миллиарда раз.
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