Поступления в бюджет Москвы от предпринимателей по УСН выросли почти на 23%

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Столичные предприниматели, использующие упрощенную систему налогообложения, направили в бюджет Москвы 35,2 миллиарда рублей за первый квартал текущего года. Поступления по патентной системе налогообложения достигли 2,7 миллиарда рублей, сообщает пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"УСН является одним из наиболее востребованных налоговых режимов у малого и среднего бизнеса. Объем поступлений от индивидуальных предпринимателей и предприятий, работающих по этой системе, за первые три месяца 2022 года вырос почти на 23% относительно аналогичного периода прошлого года и превысил 35 миллиардов рублей", – отметил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он уточнил, что, если сравнивать с первым кварталом 2020 года, когда эпидемия коронавируса еще не повлияла на функционирование бизнеса, сумма увеличилась практически на 48%. Такой показатель, по словам Ефимова, подтверждает способность малого и среднего бизнеса столицы противостоять кризисным ситуациям и продолжать работать в трудных условиях.

Отмечается, что общее число налогоплательщиков по УСН в городе за 2020 год составило порядка 500 тысяч. Как отметил руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов, за три первых месяца текущего года поступления в бюджет от применения ПСН достигли 2,7 миллиарда рублей, что тоже превышает данные аналогичного периода прошлого года.

"По итогам 2021 года такой режим налогообложения в Москве применяли 62,7 тысячи индивидуальных предпринимателей. Наиболее востребованными сферами деятельности являются розничная торговля, перевозки, бытовые услуги, сдача в аренду помещений", – заявил Пуртов.

Специально для предпринимателей Москвы, которые используют УСН, на портале ГБУ "Малый бизнес Москвы" доступен онлайн-сервис для формирования налоговых деклараций. Представителю бизнеса нужно заполнить на сайте форму, в течение дня он получит готовый документ по электронной почте. Потом останется только подписать декларацию и направить ее в налоговую.

Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что данная услуга в том числе актуальна для начинающих предпринимателей.

"Для них также создан онлайн-помощник "Подбор режима налогообложения", который позволит бесплатно оптимизировать налоговые отчисления с учетом особенностей деятельности предприятия", – объяснил Фурсин.

Ранее Владимир Путин заявил, что российский бизнес должен рассчитывать на максимальную поддержку и снижение административного контроля со стороны государства. Глава РФ отметил, что сформированные механизмы поддержки предпринимателей должны работать исправно и четко, создавая для них комфортные рабочие условия, при этом российское государство обладает для этого всеми необходимыми инструментами.

