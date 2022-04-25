Путин заявил о необходимости поддержки бизнеса в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российский бизнес должен рассчитывать на максимальную поддержку и снижение административного контроля со стороны государства, заявил Владимир Путин.

Выступая в ходе заседания коллегии Генпрокуратуры, президент РФ отметил, что сформированные механизмы поддержки предпринимателей должны работать исправно и четко, создавая для них комфортные рабочие условия.

"Надо дать спокойно работать и отечественным предпринимателям, и тем иностранным компаниям, которые, несмотря ни на что, продолжают добросовестно выполнять свои обязательства, нужно оградить бизнес от чрезмерного контроля, необоснованного, ненужного", – заявил президент.

Он подчеркнул, что российское государство обладает для этого всеми необходимыми инструментами. Также Путин добавил, что отечественный бизнес достойно проявляет себя в текущих непростых условиях.

"При этом далеко не все малые и средние компании полностью справились с последствиями пандемии и тут же получили еще и барьеры, связанные с санкционной агрессией против России", – заключил Путин.

Ранее Путин заявил, что количество необоснованных проверок бизнеса в России снизилось. По словам президента, это произошло в том числе благодаря работе прокуратуры.

