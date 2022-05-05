Собянин рассказал о победе "Московского акселератора" в премии BOLD Awards

09:51
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Проект столичного правительства "Московский акселератор" выиграл международную премию BOLD Awards в номинации "Открытые инновации". Жюри признало его лучшим среди 39 заявок со всего мира. "Московский акселератор" обошел конкурентов из Лондона, Нью-Йорка, Берлина и Хельсинки, сообщил Сергей Собянин на своем сайте.
"Разумеется, получение премии – это не самоцель, а скорее, объективная оценка нашей работы по созданию современной и дружелюбной системы поддержки инновационного предпринимательства", – подчеркнул мэр столицы.
Собянин пояснил, что одной из основных сложностей в этой области является переход небольших, но амбициозных проектов на следующую ступень развития. Однако достаточно часто предпринимателям не хватает информации, которая нужна для адаптации продуктов к реальным требованиям рынка.
"Городской проект "Московский акселератор" помогает решать эту проблему, сводя воедино предпринимателей, экспертов и сотрудников отраслевых департаментов правительства Москвы", – отметил мэр.
Партнерами проекта, как уточнил Собянин, выступают ведущие отечественные компании: "Яндекс", "МегаФон", "Росатом", "Северсталь", "Магнит", банк "Открытие" и другие.
Отмечается, что "Московский акселератор" организуется в формате отраслевых треков, каждый из которых идет 10 недель. Треки посвящены определенным узкоспециализированным инновационным направлениям и состоят из интенсивной практики, которая включает в себя семинары и мастер-классы, групповые дискуссии и индивидуальные консультации. Участники треков обмениваются знаниями, узнают о потенциальных заказчиках и инвесторах, получают представление о рыночных перспективах своих продуктов и идей.
Для участия в программе компания должна иметь реальный продукт, первых клиентов и бизнес-модель будущего развития. Уточняется, что за последние несколько лет столичное Агентство инноваций провело акселерационные программы по 13 трекам, в которых участвовали 330 инновационных стартапов. В результате компании-выпускники программы привлекли свыше 1,1 миллиарда рублей инвестиций, а 22 компании вышли на международный рынок.
По словам мэра, в числе инновационных продуктов – цифровая платформа BimAR, которая присваивает каждому монтажному элементу особенный цифровой идентификатор, и тем самым достаточно упрощает сборку и позволяет контролировать ход монтажных работ. А такой продукт, как искусственный интеллект, встроенный в систему BIOT, в режиме реального времени может проводить анализ данных о самочувствии и физической активности, получая их с помощью умного браслета. При этом система может использоваться для проверки состояния здоровья, профилактики болезней и оценки негативного влияния сложившихся привычек и образа жизни.
Также Собянин рассказал об универсальном контроллере "ОКО Мониторинг", который объединяет 4 устройства автоэлектроники: систему мониторинга состояния водителя, контроля топлива, состояния груза и исправности автомобиля.
"По окончании "Московского акселератора" компания-разработчик контроллера заключила соглашения о партнерстве с логистическими управлениями нескольких крупных российских корпораций", – отметил мэр.
Специалистам удалось придумать также многофункциональный мессенджер tada.team. Он может запускать аудио-видеоконференций и владеет такими управленческими инструментами, как планировщик, доска задач и рабочий календарь. Главным плюсом продукта является высокий уровень безопасности информации, основанный на шифровании по определенному протоколу.
"Учитывая эти результаты, мы продолжим развивать "Московский акселератор" и другие программы поддержки предпринимательства, чтобы талантливые и энергичные люди выбирали Москву для реализации своих идей", – заключил Собянин.
Премию BOLD Awards итальянский экспериментальный образовательный хаб H-FARM и сингапурская глобальная платформа Crowdsourcing Week учредили в 2019 году. Ее присуждают международным проектам в сфере цифровой индустрии, которые способствуют качественным изменениям в бизнесе и повышению уровня жизни.
Ранее Москва стала лауреатом всероссийской туристической премии Russian Travel Awards в категории "Лидер делового туризма". Также награду получил совместный проект столицы и Санкт-Петербурга "Два города – миллион впечатлений". Идея проекта заключается в том, чтобы создать единый туристический регион и сделать культурную программу еще более насыщенной.
Собянин рассказал о победе "Московского акселератора" в премии BOLD Awards
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