Собянин увеличил в 1,5 раза объем грантов для социально ориентированных НКО

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Ежегодный объем грантов некоммерческим организациям мэра Москвы, предоставляемых на реализацию социально значимых проектов, будет увеличен в 1,5 раза – с 400 до 600 миллионов рублей. Об этом сообщил Сергей Собянин на встрече с волонтерами и руководителями социально ориентированных НКО в окружном штабе по сбору гуманитарной помощи для беженцев с Украины, из ЛНР и ДНР.
Градоначальник подчеркнул, что некоммерческие организации требуют постоянного внимания и поддержки властей.
"И у нас есть социально значимые некоммерческие организации, которые находятся в городском реестре и которые работают именно как социальная помощь гражданам. Мне кажется, тоже можно специальные создать субсидии для поддержки сохранения людей, которые там сформировались и работают", – подчеркнул Собянин.
Также мэр предложил оказать грантовую поддержку химчисткам, принимающим участие в обработке одежды, которую в дальнейшем передают беженцам.
В материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы отмечается, что по итогам встречи был принят ряд решений о дополнительной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций. В том числе речь идет и о выделении НКО, включенным в городской реестр, субсидий на возмещение расходов. На реализацию этой цели направят 192 миллиона рублей. Средства пойдут на оплату труда сотрудников, закупку отечественного программного обеспечения и т. д.
Принятые меры финансовой поддержки некоммерческих организаций помогут сохранить сложившиеся коллективы НКО. Масштабы реализуемых проектов и количество горожан, которые могут получить помощь, при этом возрастут.
В настоящий момент в Москве зарегистрированы 29,5 тысячи негосударственных некоммерческих организаций. Из них 10,3 тысячи имеют социально ориентированную направленность.
Ранее сообщалось, что Фонд президентских грантов за 5 лет выделил гранты на сумму свыше 45 миллиардов рублей на реализацию социально значимых проектов. За это время он объявил 13 конкурсов, заявки на которые подали 121 502 проекта от имени 35 432 заявителей. Количество участников конкурсов и представленных ими проектов побило рекорд за все время государственной поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.
Более 100 социально ориентированных НКО выиграли гранты от Москвы
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