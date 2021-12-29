Сенатор Святенко: поддержка НКО помогает решать острые социальные проблемы

Фото: Агентство "Москва"

Поддержка властями некоммерческих организаций помогает решать острые социальные проблемы, в частности вопрос размещения пациентов из других городов. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявила представитель Мосгордумы в Совете Федерации Инна Святенко.

"Сегодня НКО помогают решить многие острые социальные проблемы. Так, вопрос с размещением иногородних пациентов, которые приезжают в крупные города на лечение, долгое время решался только с помощью аренды квартир, это было отдельной статьей расходов для пациентов и их семей, которым и так было непросто", – сказала сенатор.

В связи с этим она напомнила о фонде "Добрый дом" которому столичные власти предоставили на улице Нагорной помещение для социальной гостиницы, в которой онкобольные дети могут жить вместе со своими родителями во время лечения. По ее словам, это уникальный проект, у которого нет аналогов в России. Сейчас там проживают больше 70 семей, однако после завершения ремонта его вместимость увеличится до 200.

"Фонду удалось создать особую структуру, которая помогает маленьким пациентам, где семья обеспечена всем необходимым: от питания до бытовой химии, где дети продолжают обучение, где родители получают необходимую консультативную помощь", – отметила Святенко.

По мнению сенатора, практику создания подобных социальных гостиниц необходимо развивать и в других регионах, в частности в крупных городах, куда россияне приезжают лечиться со всей страны. Для этого необходимо закрепить статус подобных учреждений на законодательном уровне. Соответствующую работу еще предстоит проделать, заключила она.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова рассказала, что более 100 социально ориентированных столичных НКО выиграли гранты конкурса "Москва – добрый город". Между победителями распределили 400 миллионов рублей, минимальный размер гранта при этом составлял 1 миллион рублей. По словам Раковой, благодаря этим деньгам НКО смогут оказать поддержку 12 тысячам москвичей.

