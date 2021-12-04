Москвичам рассказали о мерах поддержки людей с инвалидностью в столице

В Москве проживает около 1 миллиона человек с инвалидностью. Из них 48 тысяч – это дети. О том, какие меры поддержки людей с ограниченными возможностями сегодня есть в столице в интервью "Российской газете" рассказала заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в этом году технические средства реабилитации, в том числе протезы и ортопедические изделия, получили более 200 тысяч москвичей. Еще около 60 тысяч человек, купившие необходимые средства за свой счет, получили денежную компенсацию.

"Город на такую помощь, в дополнение к федеральному финансированию, ежегодно выделяет из своего бюджета более 3 миллиардов рублей", – отметила Ракова.

Она подчеркнула, что власти сотрудничают с 50 социально ориентированными некоммерческими организациями, поддерживающими людей с инвалидностью в различных жизненных ситуациях.

Заммэра напомнила, что по итогам конкурса грантов "Москва – добрый город" на поддержку проектов НКО распределяется 400 миллионов рублей. В числе победителей оказалась региональная общественная организация инвалидов "Перспектива", представившая проект по реабилитации, профориентации и трудоустройству детей, подростков и молодых людей с инвалидностью.

Грантовую поддержку от города также получит благотворительный фонд помощи детям с тяжелыми заболеваниями и их семьям "Кораблик".

Ракова уточнила, что помимо обязательной федеральной поддержки, московские семьи, в которых есть дети-инвалиды, получают дополнительные региональные льготы.

"Так, семье, в которой воспитывается ребенок-инвалид, ежемесячно выплачивается доплата к пенсии до городского социального стандарта. В 2022 году этот стандарт будет увеличен почти на 5% и составит 21 193 рубля", – сказала заммэра.

Кроме того, семья с ребенком-инвалидом получает скидку по оплате жилья и коммунальных услуг в размере 50%, бесплатный проезд на городском транспорте по социальной карте и ежегодную компенсацию на приобретение школьной формы в размере 10 560 рублей.

"Все льготы назначаются вне зависимости от материального положения семьи. Если в семье не один ребенок с инвалидностью, то выплата устанавливается на каждого ребенка. В трудной жизненной ситуации город оказывает адресную социальную помощь", – добавила Ракова.

Ранее в Москве объявили победителей конкурса грантов "Москва – добрый город", проходившего с 15 сентября по 30 ноября. По его итогам гранты получат более 100 социально ориентированных некоммерческих организаций.