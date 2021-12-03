Более 100 социально ориентированных НКО выиграли гранты конкурса "Москва – добрый город"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве объявили победителей конкурса грантов "Москва – добрый город", проходившего с 15 сентября по 30 ноября. По его итогам гранты получат более 100 социально ориентированных некоммерческих организаций. Об этом рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она подчеркнула, что процедура конкурса грантов "Москва – добрый город" постоянно совершенствуется. Так, минимальный размер гранта увеличили в два раза: с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Организационные требования упростили, а форму заявки сделали более понятной и прозрачной. Кроме того, для разъяснения возникающих вопросов была организована круглосуточная горячая линия.

"Благодаря всем этим изменениям в 2021 году участниками стали на 15% больше НКО, чем в предыдущем. Проекты этого года были более проработанные и актуальные для городской повестки. И это значит, что жители Москвы получат адресную помощь от социально ориентированных НКО", – отметила Ракова, добавив, что в общей сложности конкурсная комиссия отобрала 102 социальных проекта из 497 претендентов.

Всего между победителями распределили 400 миллионов рублей.

"При помощи полученных грантов организации-победители смогут оказать поддержку 12 тысячам москвичей как постоянно нуждающимся, так и оказавшимся в сложной жизненной ситуации", – отметила заммэра.

Она уточнила, что гранты размером более 5 миллионов рублей получат сразу 27 некоммерческих организаций. Еще 65 НКО одобрили средние гранты от 3 до 5 миллионов рублей. Малые гранты в размере до 1 миллиона рублей перечислят 10 организациям.

В число победителей конкурса вошли:

благотворительный фонд "Национальный регистр доноров костного мозга имени Васи Перевощикова";

региональная благотворительная общественная организация "Центр лечебной педагогики";

международная благотворительная общественная организация "Справедливая помощь доктора Лизы";

АНО "Центр равных возможностей для детей-сирот "Вверх";

АНО "Центр социокультурной анимации "Одухотворение".

Самый большой грант, по словам Раковой, получил благотворительный фонд помощи хосписам "Вера".

Ранее сообщалось, что с 2010 года столичные власти предоставили помещения порядка 800 некоммерческим организациям, в частности благотворительным фондам, организациям, работающим в сферах образования, спорта, здравоохранения и соцподдержки.

