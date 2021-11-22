Столичные власти обеспечили помещениями почти 800 НКО с 2010 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

С 2010 года столичные власти предоставили помещения порядка 800 некоммерческим организациям, в частности, благотворительным фондам, организациям, работающим в сферах образования, спорта, здравоохранения и соцподдержки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"С 2010 по 2021 год департамент городского имущества предоставил этим организациям 794 объекта нежилого фонда общей площадью 302,2 тысячи квадратных метра. Это помещения и отдельно стоящие здания, расположенные во всех округах столицы", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как в свою очередь рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман, только в этом году НКО получили в пользование 14 объектов недвижимости суммарной площадью 18,1 тысячи квадратных метров. Большинство из них расположены в центре Москвы. Например, фонд "Галчонок", оказывающий детям с органическими поражениями центральной нервной системы и другими тяжелыми заболеваниями, получил два помещения: одно на Гоголевском бульваре площадью 177,5 квадратных метров, второе – на 293,2 "квадрата" на шоссе Энтузиастов.

Отмечается, что в 2020 году в рамках конкурса грантов "Москва – добрый город" столичным НКО на безвозмездной основе передали на три года 50 помещений, 17 из которых отведены под мастерские для людей с ментальными и другими нарушениями.

Помимо это для некоммерческих организаций в Москве создана сеть коворкинг-центров, в которых они могут не только бесплатно снять офис, но и организовать мероприятие или воспользоваться услугами типографии и фотографа, получить профессиональную консультацию. Кроме того, как рассказала председатель городского комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова, для столичных НКО регулярно проводятся конкурсы грантов, упрощаются правила участия в них, а также увеличивается размер потенциальной поддержки от города.

Ранее стало известно, что более 15,6 тысячи пользователи благотворительного сервиса на портале mos.ru пожертвовали свыше 10 миллионов рублей столичным некоммерческим организациям. Только за одну из отчетных недель октября москвичи перевели НКО более 600 тысяч рублей.

