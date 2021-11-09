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Общество

07:41

Более 10 млн рублей перечислили пользователи mos.ru на благотворительность

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 15,6 тысячи пользователи благотворительного сервиса на портале mos.ru пожертвовали свыше 10 миллионов рублей столичным некоммерческим организациям. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Все желающие могут направить средства в организации, которые помогают людям с ограниченными возможностями здоровья, попавшим в сложную жизненную ситуацию, а также бездомным животным.

Как рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов, в сентябре сумма взносов за месяц впервые превысила миллион рублей, а уже в середине октября только за одну из отчетных недель пользователи перевели более 600 тысяч рублей.

"Это стало возможным в том числе благодаря непрерывному развитию сервиса. Так, создание витрины фондов позволило объединить ключевую информацию, необходимую для выбора пользователя при пожертвовании, на главной странице сервиса. Выбрать адресата и направить сумму можно без перехода на отдельную страницу фонда", – приводятся в материале слова Козлова.

В октябре у пользователей появилась возможность перевести средства без авторизации: достаточно выбрать благотворительную программу и нажать кнопку "Помочь". Также можно подключить автоплатеж.

"Каждый человек может выбрать близкую тематику и поддержать добрую инициативу финансово. При этом можно быть уверенным, что ни один рубль не будет потрачен впустую", – отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики столицы Екатерина Драгунова.

Перечислить пожертвование можно несколькими способами. В разделе фондов пользователь может выбрать организацию, указав сумму взноса. Пожертвовать деньги можно и через раздел "Мои платежи". Для этого нужно выбрать платеж "Благотворительность", выбрать организацию и указать сумму перевода.

Оформить взнос также возможно в разделе "Платежи" мобильного приложения "Моя Москва". Блок "Благотворительность с mos.ru" находится под списком счетов.

Для проведения транзакции пользователю потребуется авторизованный аккаунт на mos.ru. Для людей, желающих заниматься благотворительностью на постоянной основе, в сервисе доступен автоплатеж.

Ранее сообщалось, что в благотворительном сервисе на mos.ru появился специальный раздел, в котором размещена информация о всех благотворительных организациях, участвующих в проекте.

Найти все фонды и изучить о них информацию теперь может любой пользователь, в том числе неавторизованный. Данный сервис даст возможность узнавать о благотворительных программах и направлять средства в адрес подключенных к нему организаций в удобное время и неограниченное количество раз.

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