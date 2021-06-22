В благотворительном сервисе mos.ru появился раздел с информацией о фондах

07:26
Фото: портал мэра и правительства Москвы
В благотворительном сервисе на mos.ru появился специальный раздел, в котором размещена информация о всех благотворительных организациях, участвующих в проекте. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.
Найти все фонды и изучить о них информацию теперь может любой пользователь, в том числе неавторизованный. По словам председателя комитета общественных связей и молодежной политики Екатерины Драгуновой, данный сервис даст возможность узнавать о благотворительных программах и направлять средства в адрес подключенных к нему организаций в удобное время и неограниченное количество раз. Уточняется, что сделать это смогут только авторизованные пользователи.
"Цифровизация позволяет расширять возможности общественных и городских инициатив, помогая реализовывать значимые социальные проекты. <...> Сегодня таким способом можно поддержать детей и взрослых в сложных жизненных обстоятельствах, людей разного возраста с ограниченными возможностями здоровья и многих других нуждающихся в помощи", – подчеркнула Драгунова.
Благотворительный сервис на mos.ru был запущен в октябре прошлого года. Сейчас с его помощью уже сделано порядка 18 тысяч пожертвований на общую сумму более 5,2 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что в благотворительном сервисе на портале mos.ru зарегистрировались три новые организации. Это фонд "Линия жизни", Центр помощи многодетным семьям "МногоМама" и фонд помощи бездомным животным "Котодетки"
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