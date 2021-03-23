Еще три НКО присоединились к благотворительному сервису на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы
На портале mos.ru в благотворительном сервисе зарегистрировались три новые организации. Теперь пользователям представили 34 программы. Горожане смогут направить средства на оплату лечения тяжелобольных детей, адресную помощь семьям в трудной жизненной ситуации или поддержать фонды, которые заботятся о бездомных животных.
К сервису присоединились такие организации, как фонд "Линия жизни", Центр помощи многодетным семьям "МногоМама" и фонд помощи бездомным животным "Котодетки".
"Линия жизни" спасает тяжелобольных детей. Организация собирает деньги на оплату медицинских инструментов и операций, а также оборудования для больниц.
"Основной плюс сервиса в том, что он создал возможность при совершении привычных платежей на mos.ru заодно сделать доброе дело. Уверена, что с помощью благотворительного сервиса мы сможем найти новых единомышленников и привлечь средства, которые помогут эффективнее реализовывать текущие проекты и начинать новые", – цитирует президента фонда Фаину Захарову портал мэра и правительства столицы.
Кроме того, организация "МногоМама" помогает многодетным семьям, которые оказались в трудном положении. Нуждающихся обеспечивают продуктами питания, помогают с ремонтом жилья или дают юридические консультации. В центре работают две тысячи добровольцев, многие из них и сами являются многодетными родителями.
Помимо этого, еще одним участником сервиса является фонд помощи бездомным животным "Котодетки". Больше пяти лет он помогает 16 приютам для животных столицы. У организации есть и собственный временный дом для спасенных с улиц города кошек и собак. Там для питомцев стоят теплые домики, кинологические площадки. Также в центре оборудованы зоны отдыха для волонтеров и посетителей.
Ранее сообщалось, что более четырех тысяч человек стали волонтерами проекта "КиберМосква" в 2020 году. Киберволонтеры активно помогают молодежным НКО, волонтерским и патриотическим молодежным организациям настроить правильную работу с Сетью, во время форумных кампаний отвечают за безопасное использование личных данных участников.
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