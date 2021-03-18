В Москве стартует программа для будущих волонтеров "Включайся!"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Ресурсный центр "Мосволонтер" в период с 22 по 27 марта проведет обучающую программу "Включайся!", рассчитанную на людей старше 14 лет, которые хотят стать частью добровольческого сообщества города. Об этом сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

По ее словам, каждый год центр проводит большое количество мастер-классов и тренингов, направленных на популяризацию добровольчества.

"Базовая шестидневная программа "Включайся!" рассчитана на начальный уровень подготовки. Она ориентирована на тех, кто интересуется темой и хотел бы попробовать себя в волонтерстве", – цитирует Сергунину портал мэра и правительства Москвы.

В рамках программы участники познакомятся с главными принципами добровольчества, изучат этикет и структуру добровольческих корпусов, а также приобретут необходимые навыки эффективной коммуникации.

Отмечается, что в 2021 году "Включайся!" пройдет в очно-заочном формате. Так, 22, 24 и 26 марта состоятся тематические занятия, где слушатели смогут пообщаться с наставниками и опытными добровольцами. В другие дни они сами проработают материал и выполнят домашние задания. В завершение программы участники соберутся на большую интерактивную игру.

Ключевой частью программы является анализ своих компетенций. Начинающие волонтеры определят для себя цели обучения, чтобы после окончания курса проверить, каких из них получилось достичь. Кроме того, они сформируют собственную траекторию развития в области добровольчества.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поддержал активное участие волонтеров в политике. По его словам, попадая в политические структуры, они будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион.