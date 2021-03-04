Путин поддержал активное участие волонтеров в политике

Фото: kremlin.ru
Волонтеры должны играть более активную роль в политической жизни страны. Об этом в ходе встречи с участниками акции #МыВместе сообщил Владимир Путин.
"В волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений, поэтому они, попадая в политические структуры, будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион", – отметил глава государства.
Российский лидер считает, что людям разных взглядов и убеждений нужно давать возможность оказаться во власти. Это позволит находить наиболее приемлемые решения в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений.
Путин добавил, что в период пандемии сущность волонтерства проявилась особенно ярко, когда пришлось бороться за жизни людей.
Ранее Владимир Путин рассказал, что в студенческие годы вместе с друзьями дежурил у постели преподавателя логики, когда тот тяжело заболел.
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