Путин поддержал активное участие волонтеров в политике

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Волонтеры должны играть более активную роль в политической жизни страны. Об этом в ходе встречи с участниками акции #МыВместе сообщил Владимир Путин.

"В волонтерское движение входят люди разных взглядов и убеждений, поэтому они, попадая в политические структуры, будут носителями разных подходов к решению определенных проблем, перед которыми стоит страна или регион", – отметил глава государства.

Российский лидер считает, что людям разных взглядов и убеждений нужно давать возможность оказаться во власти. Это позволит находить наиболее приемлемые решения в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений.

Путин добавил, что в период пандемии сущность волонтерства проявилась особенно ярко, когда пришлось бороться за жизни людей.

Ранее Владимир Путин рассказал, что в студенческие годы вместе с друзьями дежурил у постели преподавателя логики, когда тот тяжело заболел.