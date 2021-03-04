Путин рассказал, как в студенческие годы дежурил у постели заболевшего учителя

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Владимир Путин рассказал, что в студенческие годы вместе с друзьями дежурил у постели преподавателя логики, когда тот тяжело заболел.

Эту историю он вспомнил, когда одна из участниц встречи с участниками акции #МыВместе рассказала о волонтере, который три недели просидел у постели ребенка, нуждавшегося в круглосуточном уходе.

"Три недели? Молодец молодой человек, спасибо ему большое", – отреагировал Путин.

Президент отметил, что даже одну ночь провести у постели больного нелегко.

"Когда я учился в университете в Ленинграде, у нас заболел преподаватель логики. И мы дежурили у него по ночам с моими друзьями-студентами", – сказал российский лидер.

Президент высоко оценил действия волонтеров и медиков, которые во время пандемии брали домой из соцучреждений детей и пожилых людей, нуждающихся в уходе.

Ранее Путин заявил, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе есть риск разрушения общества изнутри.