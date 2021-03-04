Путин заявил, что интернет способен разрушить общество изнутри

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Владимир Путин заявил, что интернет должен подчиняться моральным законам, иначе есть риск разрушения общества изнутри.

"У нас много было дискуссий по поводу определенных ограничений в интернете, но интернет уже проник во все сферы нашей жизни, по большому счету он должен все-таки подчиняться даже не просто формальным законам, юридическим правилам, но и моральным законам общества, в котором мы живем. Иначе это общество будет разрушаться изнутри", – отметил Путин в рамках встречи с участниками общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе.



В конце прошлого года Путин подписал федеральный закон о введении уголовной ответственности за клевету в интернете. Согласно новым правилам, нарушителя ожидает штраф до одного миллиона рублей или обязательные работы на срок до 240 часов.

Автором законопроекта выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин. По его мнению, закон улучшит правовое регулирование вопросов ответственности за распространение ложных сведений, которые порочат честь и достоинство.

