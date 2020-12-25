Совфед одобрил закон о наказании за клевету в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Совет Федерации одобрил закон об уголовной ответственности за клевету в интернете, который предполагает наказание за такое нарушение в виде штрафа до 1 миллиона рублей или лишения свободы до двух лет.

Автором инициативы выступил первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин.

Изменения внесены в статью "Клевета" Уголовного кодекса РФ. Поправки предусматривают устранение пробела в правовом регулировании и дополнение УК РФ положением, устанавливающим уголовную ответственность за клевету, переданную с помощью информационно-телекоммуникационных сетей.

Согласно закону, за клевету в интернете, СМИ или при публичном выступлении нарушителю могут выписать штраф до одного миллиона рублей или постановление о выполнении обязательных работ на срок до 240 часов.

Также за подобные правонарушения могут назначить принудительные работы на срок до двух лет или арест на срок до двух месяцев, а также лишение свободы на срок до двух лет.

Кроме того, усиливается ответственность за распространение ложной информации с использованием служебного положения. Наказание за это может достичь трех лет лишения свободы. Клеветнические обвинения в совершении изнасилования, тяжкого или особо тяжкого преступления будут грозить сроком до пяти лет.

Ранее Вяткин отмечал, что закон направлен на совершенствование правового регулирования вопросов ответственности за распространение ложных сведений, которые порочат честь и достоинство.