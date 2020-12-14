В Госдуму внесли законопроект об уголовной ответственности за клевету в интернете

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Первый зампредседателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Дмитрий Вяткин внес законопроект об уголовной ответственности за клевету в Сети. Документ представлен в электронной базе данных.

В нем предлагается устранение пробела в правовом регулировании и дополнение УК РФ положением, которое устанавливает уголовную ответственность за клевету, переданную посредством информационно-телекоммуникационных сетей. Также законопроект предполагает дополнение перечня возможных наказани на преступления, предусмотренные составами статьи 128.1 УК РФ.

В пояснительной записке отмечается, что что проект закона направлен на совершенствование правового регулирования вопросов ответственности за распространение ложных сведений, которые порочат честь и достоинство.

Ранее депутаты предложили разрешить тратить маткапитал на образование родителей. Соответствующий законопроект предлагают разработать депутаты от "Единой России".