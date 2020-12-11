В ГД внесен проект о лишении свободы за уклонение от включения в реестр физлиц-иноагентов

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
В Госдуму внесен законопроект, который предусматривает уголовное наказание за злостное уклонение от включения в перечень физлиц-иноагентов. Соответствующий документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.
Согласно проекту закона, неисполнение обязанностей по представлению в Минюст заявления о включении в реестр физлиц-иноагентов, совершенное лицом, подвергнутым административному наказанию за такое же деяние, наказывается штрафом до 300 тысяч рублей либо обязательными работами на срок до 480 часов. За это также может грозить лишение свободы сроком на пять лет либо принудительные работы на тот же срок.
Незарегистрированным общественным объединениям, выполняющим функции иностранного агента, грозит штраф до 300 тысяч, либо обязательные работы на срок до 480 часов, либо лишение свободы на два года. Поправки предложены в статью, которая предполагает такие же санкции за злостное уклонение от включения в реестр НКО-иноагентов.
В декабре прошлого года Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов. Иностранными СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут оказаться физические лица, если они распространяют сообщения или материалы для неограниченного круга лиц и получают финансирование из-за рубежа.
Норма направлена на тех, кто де-факто действует как СМИ, распространяя информацию общественно-политического характера, но де-юре в качестве СМИ не зарегистрирован. Минюст же наделяется полномочиями вносить в реестр иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента.
В выходных данных зарегистрированного СМИ-иноагента должно указываться, что такое СМИ создано иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Материалы таких СМИ должны быть маркированы, распространение их без маркировки запрещено.
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