Путин подписал закон о физлицах-иноагентах

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Владимир Путин подписал закон о дополнительном регулировании деятельности СМИ-иноагентов. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Иностранными СМИ, выполняющим функции иностранного агента, могут оказаться физические лица, если они распространяют сообщения или материалы для неограниченного круга лиц и получают финансирование из-за рубежа. Норма направлена на тех, кто де-факто действует как СМИ, распространяя информацию общественно-политического характера, но де-юре в качестве СМИ не зарегистрирован. Минюст же наделяется полномочиями вносить в реестр иностранные СМИ, выполняющие функции иностранного агента.

В выходных данных зарегистрированного СМИ-иноагента должно указываться, что такое СМИ создано иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента. Материалы таких СМИ должны быть маркированы, распространение их без маркировки запрещено.

За нарушение правил предполагается административный штраф от 10 тысяч до 100 тысяч рублей для физических лиц и от 500 тысяч до пяти миллионов рублей для юридических. Законопроект не затронет российские СМИ. Отмечается, что он является исключительно зеркальной ответной мерой на действия западных стран.

В Госдуме также предлагали запретить руководителям некоммерческих организаций, признанных иностранными агентами, создавать политические партии или руководить ими. С такой инициативой выступил депутат Евгений Федоров. Он объяснил, что сейчас глава НКО – иностранного агента, получающий деньги из-за рубежа, и председатель партии может оказаться одним и тем же человеком.