Депутаты предложили разрешить тратить маткапитал на образование родителей

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Материнский капитал могут разрешить тратить на образование родителей. Соответствующий законопроект предлагают разработать депутаты от "Единой России", сообщает газета "Известия".

Глава Института прогрессивного образования Анна Маркс считает, что данная мера позволит улучшить положение женщины на рынке труда, а также будет способствовать увеличению рождаемости. Депутат Виктор Зубарев также намерен поддержать инициативу.

"Уровень дохода мамы влияет на качество жизни детей. Женщина сама решает, потратить ли средства на образование ребенка или на свое. Она сможет получить новую профессию или навыки, которые дадут возможность и содержать семью, и воспитывать детей, и обеспечить их образованием", – считает он.

Представители других фракций также считают, что перечень целей, на которые может идти маткапитал, нужно расширять. Инициативу поддерживают в СПЧ и вузах. По мнению специалистов, такое предложение очень своевременно в период пандемии, когда число безработных увеличилось.

"Женщина, находящаяся в декретном отпуске, должна иметь возможность развиваться, чтобы оставаться востребованной на рынке труда", – добавила зампред Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Ирина Киркора.

Ранее Владимир Путин подписал закон, по которому средства материнского капитала можно перенаправить для пенсии или на другие нужды.