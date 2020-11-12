Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

12:00

В ГД прокомментировали идею провести внеочередную индексацию маткапитала

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Федорова провести внеочередную индексацию материнского капитала летом 2021 года, сообщает RT.

"Достаточно долгий период времени в нашей стране материнский капитал совсем не индексировался, начиная с 2016 года по фактически 2019 год. И вот он начал индексироваться... Сегодня уже заложены достаточно серьезные цифры в бюджет. На 2021 год выплата материнского капитала на второго ребенка, если первый родился с 1 января 2020 года, составит 639 тысяч рублей", – отметила она.

Бессараб подчеркнула, что необходимо взвешенно подходить ко всем социальным выплатам и пособиям.

"Пересмотр снова повлечет за собой пересмотр всех бюджетов, нужно понимать, что необходимо тогда вносить такие же изменения в ряд других мер", – добавила депутат.

Ранее Федоров предложил оценить возможность внеочередной индексации материнского капитала летом 2021 года на 20%. Письмо с инициативой он направил главе Минтруда Антону Котякову.

Ссылаясь на мнение экспертов, парламентарий отметил, что индексация маткапитала могла бы стать существенной мерой поддержки, направленной на стимулирование рождаемости в РФ.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать