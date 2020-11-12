В ГД прокомментировали идею провести внеочередную индексацию маткапитала

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб прокомментировала предложение депутата Госдумы Евгения Федорова провести внеочередную индексацию материнского капитала летом 2021 года, сообщает RT.
"Достаточно долгий период времени в нашей стране материнский капитал совсем не индексировался, начиная с 2016 года по фактически 2019 год. И вот он начал индексироваться... Сегодня уже заложены достаточно серьезные цифры в бюджет. На 2021 год выплата материнского капитала на второго ребенка, если первый родился с 1 января 2020 года, составит 639 тысяч рублей", – отметила она.
Бессараб подчеркнула, что необходимо взвешенно подходить ко всем социальным выплатам и пособиям.
"Пересмотр снова повлечет за собой пересмотр всех бюджетов, нужно понимать, что необходимо тогда вносить такие же изменения в ряд других мер", – добавила депутат.
Ранее Федоров предложил оценить возможность внеочередной индексации материнского капитала летом 2021 года на 20%. Письмо с инициативой он направил главе Минтруда Антону Котякову.
Ссылаясь на мнение экспертов, парламентарий отметил, что индексация маткапитала могла бы стать существенной мерой поддержки, направленной на стимулирование рождаемости в РФ.
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