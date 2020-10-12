Маткапитал на первого ребенка с начала года получили 275 тыс семей

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что в текущем году 275 тысяч семей получили материнский капитал на первого ребенка. Он пояснил, что в начале 2020 года были внесены изменения в порядок предоставления данной помощи.
"Мы ввели возможность получения материнского капитала на первенца, перевели порядок получения материнского капитала в проактивный режим. С начала года средства за первого ребенка получили 275 тысяч семей, а всего за период 2020 года помощь получили 900 тысяч семей", – рассказал Котяков.
Ранее Владимир Путин сообщил, что материнский капитал будет ежегодно индексироваться. С 1 января 2021 года сумма увеличится почти на 23 тысячи рублей и составит 639 тысяч 432 рубля.
Также сообщалось, что премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что правительство страны выделит регионам 10 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми. Помимо этого, будут направлены дополнительные средства на выплаты семьям с тремя и более детьми.
Путин заявил о ежегодной индексации материнского капитала
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