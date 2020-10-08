Кабмин выделит около 10 млрд рублей на выплаты семьям с детьми

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил, что правительство страны выделит регионам 10 миллиардов рублей на выплаты семьям с детьми.
Помимо этого, будут направлены дополнительные средства на выплаты семьям с тремя и более детьми.
"Сегодня правительство дополнительно направит свыше 1 миллиарда рублей регионам на ежемесячные выплаты семьям, в которых родился третий ребенок или последующие дети", – отметил Мишустин на заседании правительства.
Ежемесячные выплаты такого назначения были утверждены указом президента РФ Владимира Путина с 1 января. Непосредственно передача средств началась с 1 июня текущего года.
В министерстве труда и социальной защиты ранее рассказали о планах увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей. На пособия для детей от трех до семи лет семьям, среднедушевой доход в которых не достигает прожиточного минимума, потребуется порядка 95 миллиардов рублей.
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