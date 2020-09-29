В Минтруде рассказали о планах увеличить выплаты на детей из малообеспеченных семей

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Около 95 миллиардов рублей потребуется, чтобы увеличить пособия для детей от трех до семи лет семьям, среднедушевой доход в которых не достигнет прожиточного минимума при выплате пособия в половину прожиточного минимума на ребенка. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства труда и социальной защиты.

"Такой шаг потребует дополнительно почти 95 миллиардов рублей", – говорится в сообщении.

В Минтруде напомнили, что в нынешнем году была установлена ежемесячная выплата на детей в возрасте от трех до семи лет. На эти цели предусмотрено около 170 миллиардов рублей. Выплаты уже получают семьи, в которых воспитываются свыше 3,8 миллиона детей.

Ранее СМИ сообщали, что в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) выступили с инициативой сделать бессрочной выплату пособия для безработных с детьми. Там также предложили повысить данную выплату.

Пособие безработным родителям, имеющим ребенка младше 18 лет, осуществляется в размере 3 тысяч рублей. Оно является временной антикризисной мерой, дополняющей пособия по безработице. По мнению советника департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егора Пьяных, инициатива поможет не только сохранить пособие, но и начать применять его на постоянной основе.