В России предложили сделать постоянными выплаты к пособию по безработице на детей

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В России могут сделать постоянными выплаты к пособию по безработице для граждан с несовершеннолетними детьми. Об этом сообщает газета "Известия".
Известно, что соответствующую инициативу выдвинули в Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Там также предложили повысить данную выплату.
Пособие безработным родителям, имеющим ребенка младше 18 лет, осуществляется в размере 3 тысяч рублей. Оно является временной антикризисной мерой, дополняющей пособии по безработице.
По мнению советника департамента социально-трудовых отношений и социального партнерства ФНПР Егора Пьяных, инициатива поможет не только сохранить пособие, но и начать применять его на постоянной основе.
В ведомстве пояснили, что вопрос о размере выплат требует дополнительной проработки. Планируется, что пособие установят на уровне прожиточного минимума на ребенка. Сейчас среднее значение этого показателя составляет 10,7 тысячи рублей.
Кроме того, будет проработан вопрос о том, смогут ли оба родителя в равной степени претендовать на выплату.
Документ, который содержит данную инициативу, будет определять основные направления деятельности Российской трехсторонней комиссии (РТК). Генеральное соглашение для рассмотрения комиссией определит темы для регулирования социально-трудовых отношений. Планируется, что проект соглашения должен быть закончен до конца октября.
В аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, координирующей работу РТК, заявили, что комментирование предложения ФНПР является преждевременным.
Ранее в России предложили ввести минимальную почасовую зарплату. Обсуждение данного вопроса запланировано между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством России.
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