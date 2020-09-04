В России планируют запретить понижение прожиточного минимума – СМИ

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В России хотят запретить субъектам Федерации возможность понижения прожиточного минимума. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к правительству.
По информации СМИ, соответствующая инициатива обсуждалась на совещании кабмина. Ограничение будет введено в том случае, если по расчетам размер нового минимума окажется меньше, чем прошлогодняя ставка. Закрепление меры будет осуществлено в законопроекте об определении величины прожиточного минимума.
При этом будет введена корректировка в методику расчета прожиточного минимума. Планируется, что размер показателя по России будет составляться на основе базового набора продуктов, а для субъектов страны установят специальный коэффициент. Как пишет издание, он будет высчитываться из соотношении величины федерального минимума (42,5 процента) и медианного дохода в конкретном регионе.
Уточняется, что подобный пересмотр способов определения величины прожиточного минимума и МРОТ планируется проводить раз в 5 лет.
В министерстве труда и социальной защиты РФ пояснили, что специалисты определяют различные способы к расчету прожиточного минимума. В частности, в ведомстве учитывают международный опыт и предложения по актуализации потребительской корзины.
Ранее в Минтруде предложили увеличить размер прожиточного минимума. С соответствующей инициативой выступило министерство труда и социальной защиты РФ. Планировалось, что прожиточный минимум в России может быть увеличен во II квартале текущего года.
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