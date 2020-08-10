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Общество

13:24

Многодетным семьям выделили субсидии для погашения ипотеки

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство РФ выделило субсидии многодетным семьям для погашения долга по ипотеке. Средства направлены из резервного фонда, сообщает "Экспресс газета".

Такую поддержку получат 26 тысяч российских семей. По словам премьер-министра России Михаила Мишустина, на эти цели будет выделено 11,8 миллиарда рублей.

Ранее сообщалось, что правительство РФ снижает размер первоначального взноса по льготной ипотеке до 15%. Осенью 2020 года будет принято решение по продлению льготной ипотеки под 6,5%.

Многодетным семьям помогут выплатить кредиты на квартиры

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