Более 100 педагогов Подмосковья получат сертификаты на покупку квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Сертификаты на покупку квартир получат более 100 педагогов Московской области в 2020 году. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

"Всего в 2020 году работники педагогической отрасли получат 110 сертификатов на покупку квартир", – приводит Агентство "Москва" текст сообщения.

Кроме этого, свидетельства на приобретение жилья по соципотеке Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил и воспитателям детских садов, которые работают в 15 городских округах региона

"Воспитатели – люди, которые посвятили свою жизнь очень благородной профессии. Я хочу вас поблагодарить за это. Несмотря на то, что был тяжелый период, связанный с пандемией, связанный с разными ограничениями, многие из вас работали в дежурных группах, дарили свое внимание, заботу, ласку, профессионализм самым маленьким жителям нашей страны. Все это является приоритетом", – отметил Воробьев.

Программа "Социальная ипотека" функционирует с 2016 года. Она предусматривает оплату 100 процентов стоимости квартиры из бюджета региона. Покупателю необходимо оплатить только проценты по кредиту. За все время реализации программы смогли улучшить условия более 1 тысячи 600 специалистов.

"В плане на текущий год выдать 365 свидетельств: 130 – врачам, 60 – учителям, 20 – молодым учителям, 30 – воспитателям, 100 – молодым ученым и уникальным специалистам, 25 – тренерам", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее стало известно, что граждан, впервые приобретающих жилье в Подмосковье, на год освободят от уплаты транспортного налога на машину. Для получения этой льготы дом должен быть построен не более трех лет назад, а покупатель должен быть зарегистрирован в Московской области.