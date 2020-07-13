Многодетным семьям с детьми до трех лет предложили предоставлять услуги нянь

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Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил на безвозмездной основе предоставлять нянь для помощи многодетным семьям с детьми трех лет и младше. Об этом сообщает RT.

Депутат объяснил, что такую услугу необходимо создать для тех семей, в которых таких малолетних детей не меньше двух. Он также заявил, что, несмотря на принятые для поддержки многодетных семей меры, некоторые механизмы стоит добавить.

В обращении Сухарева на имя министра просвещения Сергея Кравцова указано, что возраст "до трех лет" указан потому, что после его достижения ребенку положено место в детском саду. До тех пор семья может столкнуться со сложностями в полноценном уходе за малышами.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в столице оказывают разностороннюю поддержку семьям, которые оказались в трудном положении, многодетным родителям и семьям с приемными детьми. Всего в городе воспитывается порядка 2,1 миллиона детей.

