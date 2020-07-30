В Госдуме оценили предложение увеличить минимальный размер пособия по безработице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала инициативу Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе. Об этом она заявила Москве 24.

"Пособие по безработице в стране увеличилось, но оно увеличилось только для тех, кто потерял работу именно в период пандемии. Все остальные, в том числе лица, кто не смог подтвердить, что ранее трудился и самое главное, что за него отчислялись страховые взносы в Пенсионный фонд, к сожалению, получили минимальное пособие в полторы тысячи рублей. Это совершенно низкая сумма, которая не позволяет закрыть какие-то элементарные потребности человека", – сказала Бессараб.





Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Инициатива абсолютно нужная, у нее есть будущее... ФНПР достаточно давно выступает за то, чтобы перейти на страховой принцип формирования пособия по безработице, то есть ввести именно страховые тарифы. Со временем это даст возможность выходить именно на уровень, установленный Международной организацией труда, чтобы пособия по безработице были не ниже прожиточного минимума в соответствующем субъекте РФ.

Ранее сообщалось, что Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила увеличить минимальный размер пособия по безработице до уровня прожиточного минимума в регионе.

Такую инициативу направил зампред ФНПР Давид Кришталь в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

Минимальное пособие предлагается установить на уровне прожиточного минимума за второй квартал 2019 года, максимальное – на уровне средней зарплаты в субъекте.

Выплата должна составлять не менее половины утраченного заработка, что прописано в конвенции Международной организации труда "О содействии занятости и защите от безработицы".

В Минтруде сообщили, что предложения будут тщательно изучены. В ведомстве указали, что пособия в этом году уже увеличили из-за напряженности на рынке труда.

В настоящее время в России минимальное пособие составляет 4,5 тысячи рублей (до пандемии было 1,5 тысячи рублей), максимальный размер – 12,1 тысячи рублей.

Проректор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что на нынешнее минимальное пособие прожить месяц практически невозможно.

Член генсовета "Деловой России" Алим Бишенов добавил, что количество вакансий не увеличивается, поэтому можно ожидать дальнейшего роста безработицы.



Соболева Илона