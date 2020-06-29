Около 3,7 млн граждан было уволено с конца марта – Минтруд

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Более 3,7 миллиона человек было уволено с конца марта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра труда РФ Антона Котякова.

"Согласно поступившим сведениям, с конца марта на сегодняшний день уволено в России 3 миллиона 718 тысяч наших граждан, а принято на работу 3 миллиона 36 тысяч граждан, разница 682 тысячи человек", – рассказал Котяков, уточнив, что около 25% безработных потеряли работу во время пандемии.

По его словам, наибольшее количество безработных фиксируется в Чечне, Тыве, и Ингушетии. Лучше всего ситуация складывается на Сахалине, в Липецкой и Тамбовской областях. При этом Котяков отметил, что в последнее время в целом наем сотрудников активизировался, уточнив, что ежедневно на работу устраиваются почти по 300 тысяч граждан.

В прошлом месяце Владимир Путин сообщил, что безработица в РФ достигла 1,9 миллиона человек. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в свою очередь, рассказала, что с 1 марта 2020 года в органы служб занятости обратились 1,654 миллиона россиян. Она добавила, что за период нерабочих дней количество граждан, не имеющих места работы, выросло на 29%.

Тем временем премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что число россиян, работающих удаленно, с 1 апреля выросло в 30 раз. Он отметил, что в связи с последними событиями эта форма работы стала удобной для многих сотрудников.

Глава кабмина считает, что работа в удаленном режиме является перспективной в сфере информационных технологий и ряда программ среднего и высшего образования. Он обратил внимание на необходимость того, чтобы права тех, кто занят в такой форме, были защищены в соответствии с законом.

