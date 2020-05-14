Стало известно, за что могут уволить работника на "удаленке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции многие граждане стали работать из дома. В связи с этим работодатели стали задаваться вопросом о том, можно ли уволить сотрудника за прогул во время дистанционной смены или распитие алкоголя на домашнем рабочем месте.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков в интервью радио Sputnik рассказал об особенностях взаимоотношений сотрудников и работодателей в условиях дистанционного режима труда. В частности, он объяснил, могут ли уволить работника на "удаленке" и за что.
"Невозможно уволить человека, если он находится на удаленной работе. Надо зафиксировать факт нарушения, не только пьянства, но и другого возможного обвинения со стороны работодателя", – заявил специалист.
Шмаков отметил, что в теории человек не может допустить такое нарушение правил, за которое может сразу получить расчет. В частности, работник не может растратить средства или имущество, так как не находится непосредственно в организации.
"Но если человеку доверено управлять средствами онлайн, дальше наступает уголовная, не только дисциплинарная ответственность", – пояснил председатель ФНПР.
Также Шмаков усомнился в том, что удаленная работа в ближайшее время будет основным видом занятости. При этом он отметил, что существует ряд профессий, для которых дистанционный формат труда допустим. Это композиторы или программисты. В случае же остальных профессий "удаленка" снижает эффективность труда.
Ранее "Единая Россия" предложила внести поправки в Трудовой кодекс, которые будут регулировать нормированность часов на удаленной работе. Предлагалось законодательно закрепить, что продолжительность рабочего дня на "удаленке" не будет превышать восьми часов.
Сообщалось, что в Совфеде подобную инициативу о нормировании удаленного рабочего дня поддержали. Там отметили важность регулирования законодательства таким образом, чтобы это было актуально для нынешней жизни, или если будут возникать ситуации подобного плана.
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