Юрист объяснила, за что нельзя увольнять сотрудников на фоне пандемии COVID-19

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Юрист Анастасия Скрипник разъяснила, за что нельзя увольнять сотрудников на фоне пандемии коронавирусной инфекции. В первую очередь запрет касается увольнения в случае отсутствия потребности в персонале, сообщает РИА Новости.
"Из-за пандемии изменения в Трудовой кодекс пока не вносили. Если гражданин официально оформлен, то в связи с отсутствием потребности в персонале на фоне коронавируса работодатель не имеет права его уволить", – отметила Скрипник.
В случае если работодатель настаивает на увольнении по данной причине, следует незамедлительно обращаться в трудовую инспекцию, советует специалист.
Юрист уточняет, что по Трудовому кодексу РФ уволить сотрудника можно только по соглашению сторон, собственному желанию или инициативе работодателя. Те же аспекты распространяются и на период карантина.
Также Скрипник добавила, что при расторжении трудового договора по причине ликвидации организации или сокращения штата сотруднику обязаны выплачивать среднюю заработную плату на период его трудоустройства на новом месте. При этом срок выплат не может превышать двух месяцев со дня увольнения.
Ранее в Центре стратегических разработок сообщили, что почти 30% компаний отправили сотрудников в неоплачиваемый отпуск. В исследовании было сказано, что около 21% работодателей снизили зарплаты сотрудникам на фоне пандемии коронавируса и 35% компаний планируют предпринять такие же меры. Отмечалось, что риску банкротства оказались подвержены 28% российских компаний.
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