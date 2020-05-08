В Совфеде поддержали идею нормировать рабочий день на "удаленке"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Замглавы социального комитета Совфеда Александр Варфоломеев в ходе беседы с Москвой 24 поддержал идею о внесении поправок в главу 49.1 ТК РФ, согласно которым рабочий день на удаленной занятости не должен превышать восьми часов. По мнению эксперта, это не единственные действия, которые должны быть приняты, учитывая современные реалии.
Варфоломеев заявил, что законодательство должно быть отрегулировано так, чтобы это было актуально для нынешней жизни или если будут возникать ситуации подобного плана.
Он отметил, что существующие на сегодняшний день нормативные акты не всегда позволяют оперативно предпринять те или иные необходимые действия.
"Законодательство у нас должно быть гибким и сразу же должно отвечать современным запросам. Надо быстро это делать в данной ситуации, чтобы людям легче было. Я за любые поправки, которые в интересах простых людей", – резюмировал Варфоломеев.
Ранее "Единая Россия" предложила внести поправки в Трудовой кодекс, которые будут регулировать нормированность часов на удаленной работе. Предлагается законодательно закрепить, что продолжительность рабочего дня на "удаленке" не будет превышать восьми часов.
Рабочий день для сотрудников на "удаленке" предлагают нормировать
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