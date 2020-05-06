В Госдуме предложили ввести общественные работы для поддержки предприятий

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Для предприятий, в которых из-за карантина приостановлено производство, предложили ввести общественные работы. С инициативой выступил зампредседателя комиссии Госдумы по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства Айрат Фаррахов, сообщает "Парламентская газета".

"Мы выделили целый блок вопросов, связанный с занятостью людей в подобных организациях. Одно из предложений – внести изменения в законодательство, в том числе Трудовой кодекс, чтобы ввести практику общественных работ", – заявил депутат, отвечая на вопрос журналиста, где работодателям брать деньги, "если работа стоит".

Фаррахов отметил, что подобную меру применяли после мирового финансового кризиса 2008 года. "Общественные работы в условиях отсутствия спроса помогли бы сохранить коллективы, у людей появился бы заработок", – добавил парламентарий.

Ранее министр финансов Антон Силуанов заявил, что Россия могла бы пойти на раздачу денег населению, как поступили власти ряда стран, если бы рубль был мировой резервной валютой.